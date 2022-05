Draghi: “Passati in rassegna gli obiettivi del Pnrr. Il governo va avanti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Ringrazio tutti i partiti" per l'accordo sul tema delle concessioni balneari,"sono molto soddisfatto". Così il premier Draghi riguardo al Ddl Concor- renza."L'indennizzo per i balneari sarà definito dai decreti legislativi". "Anche sulla delega fiscale siamo viciin a un accordo.Il programma del governo va avanti e bene". Ha detto il premier Draghi nella conferenza stampa tenuta in serata a Palazzo Chigi. C'è stato un Cdm "molto positivo",sottolinea Draghi."Abbiamo passato in rassegna gli obiettivi del Pnrr che devono essere raggiunti entro fine giugno. Sono molto tranquillo, saranno raggiunti". - (PRIMAPRESS)