Draghi: l’ingresso di Finalandia e Svezia nella NATO rappresenta una garanzia dell’Europa

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia, di aderire alla Nato". Così il premier Draghi, che ha ricevuto a Palazzo Chigi la premier finlandese Sanna Marin. "Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale siamo compagni di strada" e "i rapporti bilaterali sono eccellenti". "Vogliamo velocizzare le procedure interne per l'adesione nel più breve tempo possibile". La richiesta di adesione "è una chiara risposta all'invasione russa dell'Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa per la nostra sicurezza collettiva". La premier finlandese: "Il nostro ingresso nella NATO è ora un obiettivo fondamentale per garantire i confini dei nostri paesi e dell'Europa". - (PRIMAPRESS)