Draghi, "Con maggioranza ampia raggiunti tre risultati: vaccinati, Pnrr e 51 obiettivi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Importante maggioranza ampia" "Abbiamo conseguito 3 risultati: abbiamo reso l'Italia uno dei Paesi più vaccinati, consegnato in tempo il Pnrr e raggiunto i 51 obiettivi". Così il premier Draghi. "Non è facile lavorare insieme con punti di partenza diversi, ma ci siamo riusciti", ha aggiunto. "Il mio governo comincia con la chiamata del Presidente Mattarella, una chiamata (...) che si è tradotta poi in un sostegno costante",ha detto."Le persone sono sempre importanti, ma l'importante è che il governo sia sostenuto dalla maggioranza(...)la più ampia possibile".Così il presidente Draghi alla cerimonia di fine anno con la stampa. Il premier tra i punti-obiettivo del governo haanche sottolineato che il governo sarà presente a fronteggiare le difficoltà che ancora dovranno scaturire dalla circolazione del covid e della sua variante Omicron. - (PRIMAPRESS)