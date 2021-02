Draghi al Quirinale con la fiducia del 99% della politica. La difficile lista dei ministri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il premier incaricato Mario Draghi, potrebbe salire oggi al Quirinale per sciogliere, come da prassi la riserva sul mandato affidatogli e accettare l’incarico di Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il condizionale è d’obbligo (come pure per il giuramento a cui Draghi dovrebbe essere chiamato domani mattina) perché si è passati dalla bulimia di post dell’ex premier Conte e del suo ufficio stampa Rocco Casalino alla parsimoniosa esposizione dell’ex presidente della Bce. Oggi dovrebbe essere anche la giornata per definire la lista dei futuri ministri la cui cosa certa è che verrà concordata solo con Mattarella e sarà un mix equilibrato di tecnici e politici ma con competenze specifiche. I nomi dei politici finora circolati sono solo puro esercizio dei media e di qualche gola profonda ma senza grande attendibilità. Per il voto in Parlamento è probabile che bisognerà attendere martedì con l’approvazione del Senato e mercoledì alla Camera. Dopo il si al governo Draghi da parte del M5S con il voto sulla Piattaforma Roussseau (59,3%), il premier incaricato può contare sulla fiducia di tutti i partiti con la sola esclusione di Fratelli d’Italia che, tuttavia, si è detto disponibile dare l’appoggio su iniziative d’interesse per il Paese. - (PRIMAPRESS)