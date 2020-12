Dpcm Natale: arriva il lockdown in "Rosso" ma con una finestra Arancione di 4 giorni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo lunghe attese, scontri dentro e fuori i luoghi della politica, il Consiglio dei Ministri che si era riunito alle 18, ha varato il nuovo dispositivo delle misure anti-Covid per queste festività di Natale sino al 6 gennaio e che andrà a sostituire le regole delle varie zone introdotte il 3 dicembre scorso. Il nuovo dl, dunque precede un Natale e le festività, con un lockdown ad “intermittenza” proprio come le luci dell’abete natalizio. Si passerà infatti da una totale Zona Rossa con delle finestre in Arancione per consentire di non lasciare sole le persone anziane di famiglia. Vediamo dunque nel dettaglio cosa accadrà. Ci saranno 10 giorni in Zona Rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio e 6 giorni in Zona Arancione. C’è, dunque, una deroga per le visite a parenti e amici non conviventi anche nei giorni del lockdown: solo in due e una volta al giorno. Il pranzo di Natale o la cena del 31 dicembre si potrà condividere con due parenti o amici non conviventi. Zona Rossa: tutta l’Italia nei giorni prefestivi e festivi (dieci giorni in totale: 24, 25, 26, 27, 30 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) ; Zona Arancione: per i giorni feriali (quattro: 28, 29 e 30 dicembre, 4 gennaio). Ma con alcune significative deroghe, come quella ribattezzata dei “due commensali”. Le deroghe Il nuovo provvedimento del Governo la cosiddetta deroga “nei due commensali”: fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni sarà consentito, sia nelle giornate “rosse” che in quelle “arancioni”, a massimo due non conviventi di fare visite nelle abitazioni private. Dalla deroga non sono conteggiati i minori al di sotto dei 14 anni, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Tuttavia, viene specificato, lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno (tra le 5 e le 22) verso una sola abitazione. - (PRIMAPRESS)