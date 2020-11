Dpcm: ecco i tre colori del lockdown regione per regione con le norme da osservare

(PRIMAPRESS) - ROMA - il nuovo Dpcm firmato ieri notte dal presidente del consiglio Conte, ha fissato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e chi dovra usicre di casain quel range di orari per motivi urgenti o di lavoro, lo dovrà fare con l'autocertificazione. Ecco, invece come è stata divisa l’Italia fino al 3 dicembre prossimo. Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia , Toscana e Umbria sono zone Gialle che consentono la mobilità all’interno della regione; Campania, Liguria, Puglia, Valle d’Aosta e Veneto sono zone Arancione (è un livello intermedio di pericolosità), in cui non è possibile andare fuori dal proprio comune; Lombardia, Piemonte e Provincia Autonoma di Bolzano sono zone Rosse (livello di rischio Alto) è vietato ogni spostamento salvo urgenze e comprovate ragioni di lavoro. Qui sono chiusi tutti i negozi ad esclusione di alimentari, farmacie e edicole. - (PRIMAPRESS)