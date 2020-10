Donald Trump e Melania positivi al coronavirus. In pericolo la campagna elettorale

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Donald e Melania Trump sono positivi al coronavirus. Un tampone delle prime ore di questa mattina lo ha confermato. Il presidente Trump si era già posto in auto-quarantena insieme alla first lady Melania dopo che la stretta collaboratrice Hope Hicks è risultata positiva al Covid-19. Hicks, "che ha lavorato duramente senza neppure prendere una piccola pausa, è appena risultata positiva al Covid-19. Terribile! La first lady e io stiamo aspettando i risultati dei nostri test e nel frattempo iniziamo il nostro processo di quarantena”,aveva twittato Trump. La Hicks aveva volato con la coppia presidenziale a bordo dell'Air Force One per essere presente al primo dibattito televisivo con Biden. Poi la risposta di questa mattina al test che ora mette in crisi la campagna elettorale per le imminenti presidenziali. - (PRIMAPRESS)