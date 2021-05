Dl Semplificazioni: oggi cabina di regia con il premier Draghi. In ballo la questione appalti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si tiene oggi 27 maggio (ore 10,30) la cabina di regia con il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sul Dl semplificazioni. Tanti i nodi sul tavolo, a partire dalla liberalizzazione dei subappalti passando alla questione del massimo ribasso. Al presidente del Consiglio il compito di trovare in fretta un punto di sintesi necessario per non snaturare gli obiettivi del Recovery. - (PRIMAPRESS)