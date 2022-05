DL aiuti: il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento da 14 miliardi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera del Consiglio dei Ministri al Dl aiuti. Sarà un provvedimento da 14 mld. I nuovi aiuti per famiglie e imprese dovranno contrastare anche gli effetti della guerra in Ucraina. Il provvedimento è passato senza il voto del M5s. I ministri pentastellati non hanno partecipato al voto in dissenso sulle norme per i rifiuti di Roma che danno poteri speciali al Commissario per il Giubileo, con la possibilità della realizzazione del termovalorizzatore. Nello stesso provvedimento c'è anche l'aumento della tassa sugli extra-profitti delle grandi compagnie energetiche. La tassazione dovrebbe salire del 15% rispetto all'attuale 10%.

"Questo decreto ci consentirà di essere più indipendenti anche per gli approvvigionamenti del gas ma sopratutto vuole contrastare il caro cita dei cittadini - ha detto Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Sul fronte del lavoro ci sono segnali di ripresa. Non voglio enfatizzare tropppo i dati per via delle molte variabili ma sono comunque dati positivi. Gli interventi finora fatti - sottolinea Draghi - li abbiamo fatti senza scostamento di bilancio. Estendiamo i crediti d'imposta per il gas. Creiamo un fondo di sostegno alle imprese in maggiore sofferenza. Per i pensionati arriva un bonus di 200 euro per chi ha un tetto sotto i 35 mila euro. - (PRIMAPRESS)