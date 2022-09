Discorso di King Charles: “Gratitudine per i 70 anni di regno” e orgoglioso di William e Harry

(PRIMAPRESS) - LONDRA - "Grazie per il tuo amore" "Rinnovo la sua promessa d servire" ha detto Carlo III riferendosi alla madre nel suo primo discorso come sovrano. Il re ha espresso gratitudine per l' amore ricevuto e per i 70 anni "in cui mia madre ha servito come regina". "Io conto sull'amore di mia moglie Camilla diventata mia regina Consorte" ha detto Carlo. Parlando degli altri membri della famiglia ha annunciato che William, di cui si è detto orgoglioso, assumerà il titolo di principe di Galles, e ha espresso amore per Harry e Meghan. - (PRIMAPRESS)