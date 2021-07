Disastro Germania: sale la lista dei morti. Von der Leyen "L'Europa ha attivato la Protezione Civile"

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Il numero delle persone morte a causa delle alluvioni nella Germania Occidentale è salito a 133. In totale i morti in Europa sono 157. La polizia di Coblenza ha fatto sapere che "secondo le ultime informazioni disponibili 90 persone hanno perso la vita" nella regione della Renania-Palatinato, una delle più colpite. A queste si aggiungono le 43 vittime nella Renania Settentrionale-Westfalia e le 24 - secondo quanto riferito dalle autorità - persone morte in Belgio. E' impossibile, però, al momento stabilire la sorte dei dispersi in quanto le linee telefoniche sono saltate in molte delle zone interessate. Molte persone sarebbero semplicemente isolate dal blackout, ma ci sono timori molto concreti per la sorte di alcune decine di residenti del cantone di Bad Neuenahr-Ahrweiler, nella Renania Palatinato, gravemente colpito. Lì dove i soccorsi non sono ancora potuti arrivare anche per mancanza di comunicazioni, c'è il rischio concreto che alcuni residenti non riusciranno a sopravvivere alla notte. Il villaggio renano di Schuld, con una popolazione di 700 abitanti, è stato quasi del tutto distrutto. L'esercito ha dispiegato oltre 850 soldati, ma il loro numero sarà aumentato, e il ministero della Difesa ha attivato "l'allarme militare per disastro".

"Sono triste e scioccata nel vedere questa devastazione. Noi europei siamo con voi in questo momento difficile con tutto il cuore. Il vostro dolore è il nostro, ma ne usciremo insieme". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von Der Leyen, dopo un sopralluogo nelle cittadine belghe di Rochefort e Pepinster colpite dalle alluvioni.Incontrando persone che hanno perso la casa la leader si è detta "ammirata per il coraggio e la compostezza",sottolineando che "l'Europa sta aiutando" con il meccanismo di protezione Civile. - (PRIMAPRESS)