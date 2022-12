Diritti umani: Blinken sollecita provvedimenti dell’Egitto nell’incontro al summit USA-Africa

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il segretario di Stato Usa Blinken, ha esortato il presidente egiziano, Abdel al-Sisi, a prendere provvedimenti per la tutela dei diritti umani al fine di rafforzare le relazioni tra i due Paesi. Blinken ha incontrato al-Sisi a margine del vertice Usa-Africa a Washington. "Il segretario ha riconosciuto i recenti rilasci di prigionieri politici e ha incoraggiato ulteriori progressi nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, in un comunicato. Diritti umani violati anche nei casi ancora aperti con l'Italia per l'omicidio del ricercatore Giulio Regeni dove non sono stati fatti passi avanti significativi nonostante l'impegno dello stesso al-Sisi. - (PRIMAPRESS)