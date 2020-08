Dimissioni della ministra Samad. Conferenza dei leader per gli aiuti al Libano

Manal Abdel Samad

(PRIMAPRESS) - BEIRUT - La ministra dell'Informazione libanese, Manal Abdul Samad, ha annunciato oggi le sue dimissioni. Sono le prime dimissioni dell’esecutivo sotto la pressione delle proteste della folla che ha accusato di incuria e corruzione il governo.

I leader internazionali si riuniranno oggi per raccogliere aiuti in favore della popolazione colpita dalla violenta esplosione che oltre alle vittime perite nello scoppio ha ora 300 mila sfollati che hanno perso la loro casa nello scoppio. E’ in corso la conferenza virtuale organizzata dalla Francia e dalle Nazioni Unite per discutere sugli interventi. Donald Trump ha confermato l'intenzione di unirsi all’appello di solidarietà lanciato. - (PRIMAPRESS)