Dimissioni Cardinale Marx: la lettera del Papa al porporato per respingerle

Con una lettera colma di comprensione ma molto ferma Papa Francesco respinge le dimissioni del Cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga. "Continua come tu proponi" ma "se sei tentato di pensare che nel confermare la tua missione e nel non accettare la tua rinuncia, questo Vescovo di Roma (tuo fratello che ti ama) non ti capisca, pensa quello che ha provato Pietro davanti al Signore quando, a suo modo, gli presentò la sua rinuncia: 'stammi lontano che sono un peccatore' e ascolta la risposta: 'Pasci le mie pecore'".

Il cardinale tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, aveva rassegnato le sue dimissioni a Papa Francesco dopo i casi di abusi sessuali nella Chiesa cattolica in Germania, che ha definito una «catastrofe». Marx non ha citato alcun caso in particolare, ma ha detto di essersi «sentito colpevole e responsabile per aver taciuto, per non aver agito in fretta e per essersi preoccupato in maniera eccessiva di tutelare la reputazione della Chiesa».