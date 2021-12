Diffusione virus, Letta (Pd): “È l’ora dell’obbligo vaccinale. Lo Stato deve fare questa scelta”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la discussione sul periodo di quarantena di ieri al Cts e poi in Consiglio dei Ministri, oggi il segretario del Pd, Enrico Letta, in una intervista ad un quotidiano, irrompe sulla discussione del contenimento della diffusione del virus con il convincimento di rendere obbligatorio il vaccino. Un obbligo che da più parti è da tempo visto come unica strada per bloccare l'aumento progressivo di nuovi positivi e con allarmanti tassi di terapie intensive.

"E' l'ora dell'obbligo" "Il governo sta facendo bene, approvo le misure discusse in Cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al passo successivo,cioè obbligo vaccinale e ritorno allo smart working".Così il segretario del Pd, Letta, a Repubblica. "Di obbligo si parla da settimane e la scelta è matura per il Paese e l'Europa. Il primo che introduce l'obbligo produrrà un effetto domino sugli altri" sottolinea Letta. "Lo Stato si deve caricare della responsabilità di questa scelta", precisa. Poi:"Con lo smart working si può mantenere viva l'economia". - (PRIMAPRESS)