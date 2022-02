Difesa Ucraina, Stoltenberg: “Difenderemo ogni centimetro del territorio NATO”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Facciamo appello alla Russia per mettere fine a questa insensata guerra e tornare al dialogo. Lo ha detto il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg nella conferenza stampa in serata in risposta all’attacco russo in Ucraina. La guerra del Cremlino non renderà più sicura la Russia. Ieri gli alleati della NATO hanno attivato i meccanismi di difesa da terra, aria e mare con dispiegamento di forze e 100 jet. Difenderemo ogni centimetro della NATO. Non esiste nel mondo una forte sicurezza senza la difesa Transatlantica. - (PRIMAPRESS)