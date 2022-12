Difesa aerea NATO: la Polonia guiderà da oggi il pattugliamento dalla base Lituana di Vilnius

(PRIMAPRESS) - VILNIUS (LITUANIA) - La Polonia ha assunto oggi la guida delle Forze aeree della Nato di stanza in Lituania. Lo comunica il ministero della Difesa di Vilnius. A pattugliare lo spazio aereo saranno 4 F16 polacchi e 4 Rafale francesi. "Quella di oggi è una giornata importante per la difesa aerea della Nato. A Madrid, gli alleati hanno convenuto di rafforzare le loro misure di deterrenza e difesa non da ultimo nel settore aeronautico", ha affermato durante la cerimonia di insediamento il vice ministarò della Difesa lituano, Vilius Seme. - (PRIMAPRESS)