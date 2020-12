Diciotto colombe bianche liberate sul porto per salutare i pescatori di Mazara del Vallo

(PRIMAPRESS) - MAZARA DEL VALLO - Diciotto colombe, come il numero dei pescatori sequestrati in Libia e approdati nel porto, sono state liberate sulla banchina di Mazara del Vallo all'arrivo dei membri dei due pescherecci che dopo la liberazione in Libia hanno impiegato due giorni di navigazione per raggiungere la città siciciliana. I marinai, sottoposti a tampone rapido, sono stati accolti dal sindaco di Mazara Quinci e dal vescovo Mogavero. Tutti i tamponi sono risultati negativi e i 18 pescatotori possono finalmente riunirsi alle loro famiglie fatte salve le misure in vigore del contenimento del virus.Nei loro racconti la prigionia dormento per terra e all'oscuro delle notizia dall'Italia, senza sapere che le loro famiglie si statavano battendo per loro. - (PRIMAPRESS)