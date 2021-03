Decreto Sostegno: ancora da limare il provvedimento e si va alla prossima settimana

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’atteso “Decreto Sostegno”, il primo del Governo Draghi (cambia anche nel linguaggio con la sostituzione della parola “ristori”), non riuscirà a prendere luce questa settimana ma è più probabile che verrà presentato nella prossima. Nelle bozze finora circolate, ci sono in arrivo nuovi aiuti per famiglie, lavoratori e imprese ma i dettagli non sono stati ancora diffusi. Il reddito di cittadinanza sarà rifinanziato con 1 miliardo di euro e il reddito di emergenza è prorogato per ulteriori mensilità. Il bonus baby sitter da 600 euro, cioè il buono per acquistare servizi di baby sitting, è reintrodotto a sostegno dei genitori lavoratori. I genitori che lavorano e hanno figli di età inferiore a 14 anni possono usufruire di un nuovo congedo parentale straordinario per covid indennizzato al 50%, se non possono lavorare in smart working. Hanno diritto ai congedi retribuiti sia nel caso di figli in quarantena che nel caso della sospensione delle attività didattiche in presenza. Poi sono previsti contributi a fondo perduto fino a 150 mila euro per le imprese, con diverse modalità. E poi c’è il capitolo sport che vede coinvolti tutti i lavoratori di palestre, piscine, scuole di danza ormai in profondo rosso e a rischio chiusure definitive. Secondo quanto anticipato dal Mise, il decreto sostegno "prevederà interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimento un’intera annualità e non singole mensilità”. - (PRIMAPRESS)