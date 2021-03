Decreto Sostegni, cartelle esattoriali Draghi: “uno stralcio per rimettere in moto la macchina del fisco”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Decreto Sostegni, appena varato dal Comsiglio dei Ministri ha previsto lo stalcio delle cartelle esattoriali: "È un condono di multe di oltre 10 anni fa che noi abbiamo contenuto in importo: 5.000 di importo sono 2.500 di netto. Questo azzeramento delle cartelle permette un sollievo all'Agenzia delle entrate che potrà proseguire la lotta all'evasione" Lo ha detto il premier Draghi. "Lo Stato non ha funzionato, permettere l'accumulo di milioni di cartelle vuol dire che bisogna cambiare qualcosa. Ci vuole una riforma della riscossione". Ma si tratta di "una platea piccola di contribuenti e per importi piccoli". - (PRIMAPRESS)