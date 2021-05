Decreto Sostegni bis: incassa la fiducia alla Camera con 472 voti. Alle imprese 18 mln

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con 472 voti favorevoli, é stata votata la fiducia posta ieri dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato in Senato, delle misure urgenti in materia di sostegno alle imprese (per cui sono stati stanziati 18 mln) e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19 contenute nel Decreto Sostegni bis. In settima il provvedimento passa al CdM. - (PRIMAPRESS)