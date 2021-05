Decreto Sostegni bis da 40 mld. oggi voto (ore 15) in aula della Camera per la fiducia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi in Aula della Camera è previsto il voto sulla questione di fiducia posta ieri dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, al Decreto Sostegni bis, già approvato dal Senato. Si tratta di un pacchetto di misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19 e già coperto con un fondo di 40 miliardi. Dalle ore 15 avranno inizio le dichiarazioni di voto seguite dalla chiama per appello nominale. Il decreto “Sostegni” che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha rinominato 'Imprese, lavoro, professioni' ha scelto di profilare i destinatari di questo nuovo provvedimento.

Nuovi aiuti alle aziende soffocate dall'emergenza Covid, un pacchetto di misure per accelerare la produzione italiana di vaccini e 800 milioni per Ita, la newco di Alitalia, ma anche il bonus vacanze in versione 'maxi' e sostegni per gli operatori dello sport e giovani. A quest’ultimi sarebbero dedicate anche agevolazioni per l'acquisto della prima casa: misure che dovrebbero essere finanziate con l'ultimo extradeficit e la cui ufficialità è attesa per la metà della prossima settimana.

Entro maggio, invece, il governo dovrebbe approvare le norme sulla governance e il dl semplificazioni, su cui è in corso un'interlocuzione con Bruxelles. Un testo, quest'ultimo, che consentirà di tagliare tempi e procedure consentendo di avviare molte opere ma che è ancora oggetto di trattativa. Ritardi, invece, per il processo di riforme richieste dal’Ue e per cui non c’è ancora una roadmap definita. - (PRIMAPRESS)