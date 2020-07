Decreto Semplificazioni: approvato "salvo intese" dal Consiglio dei Ministri. Sono 48 articoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è concluso nella notte il vertice del Consiglio dei Ministri che ha approvato con la formula “salvo intese” il testo del decreto Semplificazioni. Un decreto partorito ancora una volta con troppa fretta ma per il premier, Conte si pone come "la madre di tutte le riforme". Sono 48 articoli che vanno dalla semplificazione degli appalti, allo sblocco delle opere pubbliche, alla razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, alla digitalizzazione della P.A.

Pieno di incognite è ciò che riguarda le cosiddette “Opere prioritarie”, in pratica infrastrutture ferroviarie e stradali da compiere o ammodernare che potranno essere commissariate con appositi Dpcm entro fine 2020. Si tratta dell’esecutivo che ha prodotto il più alto numero di Dpcm nella storia della Repubblica. - (PRIMAPRESS)