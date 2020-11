Decreto Ristori Quater approvato dal CdM. Tutte le misure a sostegno delle categorie in crisi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri di ieri notte ha varato nuove misure a sostegno delle categorie più colpite economicamente dall’emergenza sanitaria. Gli 8 miliardi di scostamento di bilancio che nei giorni scorsi erano stati portati all’approvazione del Parlamento, ora sono i fondi che verranno messi a disposizione per il cosiddetto “Decreto Ristori Quater”.

Tra le misure approvate c’è la sospensione del secondo acconto Irpef, Irap e Ires per le Pmi con calo di fatturato; la sospensione dei versamenti di ritenute, Iva, contributi previdenziali di dicembre per le Pmi con calo di fatturato; la proroga dei termini di rottamazione ter e saldo e stralcio; l’indennità di 1.000 euro per gli stagionali del settore del turismo, terme e spettacolo; il rifinanziamento di 350 milioni di euro del Fondo ristori per fiere e congressi; 90 milioni per il fondo di emergenze spettacolo cinema e audiovisivo e 10 milioni al fondo per agenzie di viaggio e tour operator; rifinanziamento di 92 milioni di euro del fondo per le associazioni sportive; l’indennità di 800 euro per i lavoratori sportivi. - (PRIMAPRESS)