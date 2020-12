Decreto Ristori: il Senato approva il provvedimento ma con la “fiducia”. Ora il passaggio alla Camera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il rumore di fondo di un possibile rimpasto dell'esecutivo ha spinto questa notte il Governo a chiedere la fiducia per l'approvazione del decreto sui "Ristori" a Palazzo Madama. Il Senato, dunque, ha approvato il provvedimento con 154voti a favore e 122 contrari. Ora passa ora alla Camera. Il testo ingloba quattro decreti che fissano, fra l'altro, norme sugli affitti e i mutui. Il passaggio alla Camera è previsto rapido e blindato per evitare intoppi in vista della scadenza del 27 dicembre. - (PRIMAPRESS)