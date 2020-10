Decreto “ristori”: il presidente Mattarella firma il provvedimento per le categorie più colpite

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto “ristori” contenente le misure per sostenere i settori produttivi colpiti dall'emergenza covid. Il testo aveva ricevuto questa sera la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale in edizione straordinaria. Con i codici Ateco si passerà ad assegnare le somme alle singole categorie da 100%" fino a discoteche e night club che arrivano al 400%. I settori produttivi sono identificati con i codici Ateco, sistema criticato dalle associazioni di categorie perché in diversi casi dà luogo a discriminazioni tra situazioni molto simili: tra gli esclusi dai contributi erogati dal governo, per un ammontare complessivo di 5,4 milardi, il comparto della distribuzione automatica (danneggiate dallo svuotamento degli uffici tornati in smart working), le lavanderie industriali (parte, mai considerata tale, della filiera del turismo), gli agenti di commercio, le imprese della ristorazione collettiva.

Le due categorie che devono "accontentarsi" di ricevere lo stesso contributo dell'ultimo decreto sono solo due: trasporto con taxi e trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente. Oggi sono entrambe scese in piazza, bloccando in alcune città anche il traffico in alcune zone. I rappresentanti dei tassisti hanno incontrato i vice ministri dell'Economia, Laura Castelli e Antonio Misiani. I rappresentanti degli Ncc hanno manifestato per ore in piazza Montecitorio: "Il decreto non indennizza le imprese Ncc auto e bus, se non con una "mancia" di 1000/2000 euro - contesta Barbara Galli, di Fia Confidustria Federvarie - a fronte di chiusure effettive di tutto il comparto a causa della mancanza di richiesta di mobilità, che comportano perdite di milioni di fatturato". - (PRIMAPRESS)