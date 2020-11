Decreto "Ristori" bis: oggi l'approvazione del CdM fino al 200%. Anche i musei nella lista

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da oggi 6 novembre l’Italia è divisa in tre aree di rischio: “rossa” per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta; “arancione” per Puglia e Sicilia; “gialla” il resto delle regioni compresa la Campania che con un provvedimento del governatore De Luca si è auto-limitata nella circolazione tra province. Rientro a casa uguale per tutti dale 22 alle 5 del mattino, tranne per casi autorizzati di lavoro ed urgenza con l’autocertificazione. Per fine giornata è atteso il Consiglio dei Ministri che dovrà varare l’atteso decreto “Ristori” bis a sostegno delle fasce economiche più colpite dalle nuove chiusure. Le risorse che dovrebbero essere stanziate sono di circa 1,5-2 miliardi. Nella lista dei beneficiari potrebbero essere incluse anche categorie come musei, bus turistici e rosticcerie. Nella mattinata di oggi si sta ancora definendo il meccanismo di attribuzione delle percentuali che potrebbero arrivare sino al 200% per quelli delle chiusure totali. Appena varato il decreto, tuttavia, per vedersi arrivare in concreto le somme di ristoro, è possibile che bisognerà attendere sino a metà dicembre. - (PRIMAPRESS)