Decreto anti-Covid: il CdM fissa le rigide regole per il Natale che entreranno nel nuovo Dpcm

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge anti -Covid. Si tratta della cornice che include le misure sul Natale e in particolare delle limitazioni agli spostamenti che poi verranno descritti in dettaglio con il nuovo Dpcm che dovrebbe essere varato già domani. La linea è quella di vietare gli spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, con coprifuoco alle 22 e "lotta" agli assembramenti. Stop agli spostamenti Sarà vietato spostarsi da una Regione all'altra se non per lavoro inderogabile e documentato o salute, per raggiungere la residenza o per "necessità", autocertificate, come quella di "assistere un genitore solo". Il 25 e 26 dicembre sarà vietato anche uscire dal proprio Comune. E la raccomandazione a non sedersi a tavola, anche dentro casa, nelle festività con persone non conviventi. Confermata la chiusura degli impianti sciistici, mentre restano aperti i capitoli scuola e ricongiungimenti familiari fuori Regione.I nodi scuola e ricongiungimenti familiari sono ancora oggetto di discussione. Nel Dpcm ci saranno misure "per un graduale rientro a scuola al quale stiamo lavorando in queste ore", ha garantito la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Per il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, "le scuole superiori potrebbero riaprire a metà dicembre, ci sono discussioni in corso, ma per me sarebbe meglio aprirle a gennaio". Sui ricongiungimenti familiari, invece, lo scontro va in scena in Senato, con Italia viva e una minoranza del Pd che chiedono di permetterli anche fuori Regione e allentare la morsa del Natale. - (PRIMAPRESS)