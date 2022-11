Decreto Aiuti Quater: risorse per 9,1 mld contro caro-energia. Proroga al credito d’imposta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ninistri ha approvato il decreto quater con i nuovi sostegni contro il caro energia. Da quanto si apprende da più fonti di governo il provvedimento contiene anche le misure sul Superbonus e sulle trivelle. Intanto la Camera ha approvato la conversione in legge del decreto Aiuti ter: 182 sì, 10 voti contrari e 85 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva entro il 22 novembre.

Con il decreto Aiuti quater sono state stanziate risorse per 9,1 miliardi di euro autorizzate dal Parlamento per finanziare interventi contro il caro energia.Prevista anche la rimodulazione del superbonus al 90% a partire dal 1° gennaio 2023. Tra le altre misure c'è la proroga dei crediti di imposta per luce e gas pagati da imprese e taglio delle accise sui carburanti, benefit aziendali esentasse a 3.000 euro, possibilità di rateizzare le bollette aziendali. Il tanto vituperato tetto al contante passa da 1.000 a 5.000 euro, invece dei 10mila euro che aveva fatto montare la polemica nell'opposizione. - (PRIMAPRESS)