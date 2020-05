Dal 3 giugno confini nazionali aperti e mobilità tra le regioni. Si riparte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Confermato il via libera per l’apertura dei confini nazionali a partire dal 3 giugno prossimo ma anche per gli spostamenti tra le regioni. L’ok arriva dalla riunione di ieri sera a Palazzo Chigi. "Al momento non c'è in Italia alcuna situazione critica relativa all'epidemia di Covid-19". I dati dell'Istituto superiore di sanità spingono verso la riapertura completa del paese: il 3 giugno cadranno i divieti di spostamento e sarà possibile tornare a muoversi liberamente in tutta Italia, dopo quasi tre mesi”. A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del vertice convocato dal premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della maggioranza. "Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali e al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti" sottolinea ribadendo però che da qui a martedì continuerà ad essere monitorato l'andamento della curva.

Per i paesi extra Ue resta per il momento confermata quella del 15 giugno. - (PRIMAPRESS)