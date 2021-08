Cybersicurezza, Gabrielli: "In arrivo 1000 professionisti per la protezione dei dati nella P.A."

(PRIMAPRESS) - ROMA - All'indomani dell'attacco hacker al sistema informatica della Regione Lazion, non ancora del tutto risolto, Franco Gabrielli,a capo dell'Autorità per la sicurezza della Repubblica, sottolinea la necessità della creazione dell'Agenzia per la cybersicurezza che proprio in questi giorni sta compiendo il suo iter parlamentare per vedere la luce. diventerà presto operativa. Gabrielli segnala il forte ritardo dell'Italia sulla protezione dei dati della pubblica amministrazione: "Il 95% dei server della P.A. è a rischio", per questo "bisogna ridurre la vulnerabilità del Sistema Paese". Gabrielli ha annunciato l'assunzione di 1000 professionisti con stipendi parametrati a quelli della Banca d'Italia per poter attuare quella transizione digitale diventata ormai fodamentale per il paese. - (PRIMAPRESS)