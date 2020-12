Croazia: il sisma di magnitudo 6.4 ha completamente distrutta Petrinje. Aiuti dall'Ue

(PRIMAPRESS) - ZAGABRIA - “La mia città è stata completamente distrutta, ci sono morti e feriti" ha detto il sindaco di Petrinje Darinko Dumbovic dopo il violento terremoto che ha colpito la Croazia. "E'come Hiroshima: metà della città non esiste più", ha aggiunto il primo cittadino, "la città è stata demolita,non più vivibile",abbiamo bisogno di aiuto" Il premier croato Plenkovic ha sentito la presidente Commissione Ue Ursula Von der Leyen che ha promesso aiuti urgenti dall' Unione: "Pronti a intervenire". La forte scossa di terremoto in Croazia, di magnitudo 6.4 secondo dati Ingv, nella zona a sud di Zagabria,intorno a Petrinja, è avvenuta ad una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche in Italia. "Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state delle prime scosse fino a magnitudo 5 - spiegano dall'Ingv e purtroppo il versante adriatico propaga con molta intensità, quindi non sorprende che si sia avvertito nel nord est italiano e anche al Centro". La scossa è stata avvertita da Trieste a Napoli. - (PRIMAPRESS)