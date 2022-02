Crisi Ucraina: oggi Macron incontra Zelenski a Kiev e poi vola a Berlino

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - Il presidente francese Emmanuel Macron, nel suo ruolo di mediatore europeo, dopo l'incontro di ieri a Mosca con Putin, vola oggi a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenski. Macron ha raccolto le ragioni di Putin ed ora sentirà la versione ucraina che da mesi è stretta in una morsa di tensione per l'assembramento di truppe russe sul confine. Le cittadine di confine tra ucraina e russia sentono fortemente quella presenza incombente che qualce volta si fa ancora più forte con il ritrovamento di granate e bossoli di carro armato sui tetti e nelle campagne. L'obiettivo del viaggio del presidente francese è la costruzione di una de-escalation della pressione sovietica raccolta come intenzioni anche dal confronto con gli Usa e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ieri aveva avuto un incontro con Biden. Al termine di quest'altra lunga giornata Macron sarà a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco ma allo stesso tempo anche il presidente polacco Duda. Un asse da cui al momento sembra fuori l'Italia che la settimana scorsa aveva preso l'iniziativa solitaria di un colloquio a distanza Draghi-Putin dove la crisi ucraina è sembrata più marginale rispetto alla necessità di assicurarsi la continuità della fornitura di gas proveniente dalla Russia.

- (PRIMAPRESS)