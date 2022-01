Crisi Ucraina: la Russia posiziona i caccia Su-35. Ecco lo scenario con gli occhi di Putin

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La tenzione in Ucraina cresce di giorno in giorno. Questa mattina all'alba la Russia ha trasferito i caccia Sukhoi Su-35 dall'Estremo Oriente alla Bielorussia per l'esercitazione Union Resolve 2022, come si è appreso dal ministero della Difesa. All'arrivo negli aeroporti della Repubblica di Bielorussia,i caccia saranno messi in servizio di difesa aerea nell'ambito del sistema unificato dello Stato dell'Unione. Misure che impensieriscono tutto l'Occidente da giorni alle prese con tattiche a metà tra la diplomazia e l'invio di mezzi. Nei giorni scorsi il Dipartimento di Stato americano aveva ordinato l'"evacuazione" del personale diplomatico e dei membri delle loro famiglie dall'ambasciata americana a Kiev. Stessi toni per il Ministero degli Esteri britannico tramite il suo account Twitter ufficiale aveva annunciato l'evaquazione del suo personale: "Alcuni membri del personale dell'ambasciata e dei dipendenti vengono ritirati da Kiev in risposta alla crescente minaccia dalla Russia. L'ambasciata britannica rimane aperta e continuerà a svolgere il lavoro essenziale". Secondo quanto riportato dall'Agenza di Stampa russa Pravda, il New York Times ha accusato la Russia della stessa mossa. Le famiglie dei diplomatici russi avrebbero lasciato temporaneamente Kiev tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. Scorrendo i media russi l'informazione vista con l'occhio della federazione rossoblu, puntano il dito sull'amministrazione Usa di aver creato provocazioni sul confine ucraino. Secondo i funzionari russi, gli Stati Uniti stanno preparando una serie di provocazioni vicino ai confini delle repubbliche separatiste del Donbass. Intervenendo in una riunione del Consiglio del Ministero della Difesa della Federazione Russa, il ministro della Difesa russo Sergei Shoygu ha annunciato la presenza di circa 120 "istruttori militari" delle PMC americane nelle aree adiacenti ai confini dell'Esercito popolare Repubbliche di Donetsk e Luhansk. Il ministro della Difesa russo, avrebbe parlato di "carri armati con componenti chimici non identificati consegnati per commettere provocazioni nell'insediamento di Avdiivka e Krasny Lyman". Gli organi d'informazione russa non trascurano di segnalare le parole di Alexander Pavlyuk, il comandante delle forze congiunte dell'Ucraina, quando ha sottolineato in un'intervista al Times che gli ucraini avrebbero fatto a pezzi i russi a mani nude nel Donbass. A guardare sui due fronti sembra realmente che le tensioni possano portare ad uno scontro di grandi proprorzioni. Il presidente ucraino Vladimir Zelensky parla della necessità che l'esercito ucraino passi all'offensiva per restituire i territori che l'Ucraina ha perso nel 2014. Ma che cosa potrebbe fare la Russia all'Ucraina? E' possibile un massacro nel Donbass? Quali potrebbero essere le misure della Russia senza arrivare ad uno scenario militare? Ecco alcune ipotesi in bilico tra ciò che vorrebbe il governo di Putin e le aspettative dell'Occidente. Ad esempio, la Russia potrebbe riconoscere la Repubblica popolare di Donetsk e Luhansk come territori sovrani, stati indipendenti per promuovere la loro urgente ammissione all'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO). Questa organizzazione si è rivelata molto efficace all'inizio di gennaio nel reprimere la rivolta in Kazakistan. Un altro metodo più radicale consiste nell'includere le repubbliche popolari non riconosciute nella struttura della Federazione Russa. Questi due passaggi seppelliranno il processo negoziale secondo lo schema di Minsk, ma in realtà è comunque arrivato a un punto morto: l'amministrazione ucraina non si attiene agli obblighi degli Accordi di Minsk. Gli accordi di Minsk prevedono una riforma costituzionale dell'Ucraina per federalizzare lo stato e garantire ampi diritti di autonomia alle regioni di Luhansk e Donetsk. Per quanto riguarda gli scenari militari, molti analisti cercano già di prevedere le tattiche e la strategia russa in caso di conflitto. "Chi ha detto che la Russia invierà truppe, fanteria o un'armata di carri armati in Ucraina? Non c'è bisogno di farlo perché la Russia ha aerei militari super efficienti, sistemi MLRS e complessi missilistici, come i missili Calibre e Iskander. Ci sono anche aerei battaglioni di difesa, sistemi Buk, Tor, S-300 e S-400 che rendono inutili gli aerei nemici, per non parlare delle flotte del Caspio e del Mar Nero, che "chiudono" i porti. A sollevare la questione sono fonti della Difesa russa. L'esercito russo sarà limitato solo al territorio delle regioni di Luhansk e Donetsk, inclusa forse l'adiacente regione di Kharkov, dove anche i sentimenti filo-russi sono estremamente forti. Il secondo scenario consente l'adesione dell'intera Rive Gauche ucraino lungo il fiume Dnepr alla Russia. Questa è un'eccellente barriera d'acqua naturale per i contrattacchi dell'Ucraina. In questo caso, il blocco della Crimea, di cui la penisola soffre ormai da anni, sarebbe revocato del tutto. L'opzione più audace è quella di fermarsi ai confini del 1938. In questo caso, all'Ucraina rimarranno solo le sue regioni occidentali. Inutile ricordare che tutto ciò scatenerà uno tsunami di sanzioni contro la Russia, per non parlare di dichiarazioni bellicose, sferragliare e altri processi globali con cui la Russia dovrà fare i conti. - (PRIMAPRESS)