Crisi governo: nel pomeriggio Mattarella riceve i partiti del CentroDestra è il M5S

Questa mattina c'è uno stop al calendario di consultazioni programmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per trovare soluzioni alla crisi di governo apertasi nei giorni scorsi con le dimissioni del premier Conte. A dare la sospensione agl incontri con i partiti politici è l'apertura dell'anno giudiziario 2021 di oggi Venerdì 29 gennaio presso la Corte di Cassazione che sarà presenziato da Mattarella. Le consultazioni, dunque, riprenderanno nel pomeriggio: ore 16.00: Gruppi Parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Gruppi Parlamentari "Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC" del Senato della Repubblica e "Forza Italia - Berlusconi Presidente" della Camera dei deputati; Gruppi Parlamentari "Lega – Salvini Premier - Partito Sardo d'azione" del Senato della Repubblica e "Lega - Salvini Premier" della Camera dei deputati; Rappresentanti della componente "Noi con l'Italia - USEI - Cambiamo! - Alleanza di centro" del Gruppo Misto della Camera dei deputati e della componente "Idea - Cambiamo" del Gruppo Misto del Senato della Repubblica; ore 17.00: Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. A giudicare dalle dichiarazioni di ieri da parte delle delegazioni uscite dalle consultazioni al Quirinale, c'è una situazione di stallo per cui è probabile che al Presidente Kattarella servirà qualche giorno in più prima di affidare un incarico esplorativo per verificare la composizione di una possibile maggioranza che al momento non vede numeri sufficienti in una coalizione intorno al premier Dimissionario Conte.