Crisi Governo: nel pomeriggio le consultazioni di Fico con M5S e Pd

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il presidente della Camera, Fico comincia oggi pomeriggio il giro delle sue consultazioni. A Montecitorio inizierà gli incontri con M5s, Pd, Leu, Italia viva, Europeisti e Autonomie. E' alla seconda esperienza di questo tipo: già nel 2018 la legislatura iniziò con l'esplorazione da parte sua e, allora, anche da parte della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Il primo appuntamento è col Movimento cinque stelle, in programma per oggi alle 16. Il calendario dettagliato è ancora in via di definizione. In rapida successione Fico consulterà poi Pd, Iv e LeU. Sabato 30 gennaio

Ore 16 - Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 17.20 - Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 18.40 - Gruppi Parlamentari "Italia Viva - PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei deputati

ore 20 - Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati.



