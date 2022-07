Crisi governo: Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. Mercoledì la verifica in Parlamento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni di Mario Draghi. Il premier a colloquio con Mattarella per oltre due ore, non potrà rassegnare le sue dimissioni prima del suo intervento fissato alle Camere per mercoledì prossimo. È nella sede parlamentare che bisognerà verificare se non c'è più la fiducia per questo governo. Draghi aveva annunciato le dimissioni in moto irrituale al Consiglio dei Ministri prima della consultazione al Colle. Di quì l'invito fermo di Mattarella a verificare in Parlamento se sono venute meno le condizioni. - (PRIMAPRESS)