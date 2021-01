Crisi governo: la replica di Conte al Senato: “Si alle poltrone ma sedendosi con disciplina e onore”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La replica di Giuseppe Conte in Senato per sciogliere il nodo della crisi politica, è stata ancora un excursus delle cose fatte difendendo anche l’operato dei suoi ministri ma il premier questa volta si è rivolto maggiormente ai cittadini quasi a voler sciogliere le nuvole che si sono addensate sul suo capo per quanto sostenuto da Renzi nelle divisioni di marcate su un progetto politico non fondato sull’emergenza ma sulle riforme. Un tema che riprenderà anche la ex ministra Bellanova nel suo intervento “ignoriamo il modello di governance che vuole portare avanti”. Non avete mai trovato porte chiuse". Così Conte,nella replica al Senato, si rivolge a Iv e a Renzi. "Avete scelto la strada dello scontro e degli attacchi mediatici",accusa. "Se i numeri non ci sono questo governo va a casa",assicura. "Noi vi abbiamo chiesto di aderire a un progetto su una chiara collocazione europea ed euroatlantica. Certo è un progetto che ha un perimetro ben delineato, ma aperto a chi vuole apportare nuove energie e definire un patto di fine legislatura". Conte ha dato atto ad Italia Viva di aver contribuito ad una revisione della bozza di Recovery Plan. Non capisco perché si è creata la distanza”. Poi il premier si dice pronto ad abbandonare se non c’è una maggioranza per governare. E poi Conte chiude il suo discorso con una frase ad effetto facendo riferimento all’accusa di attaccamento alle poltrone: “Queste poltrone interessano sole se esse vengono occupate con disciplina ed onore”. - (PRIMAPRESS)