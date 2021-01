Crisi governo: la lunga giornata di consultazioni per Mattarella e le ipotesi di “esplorazione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giornata intensa quella inizia questa mattina al Quirinale con le consultazioni avviata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per risolvere la crisi di governo apertasi con le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Mattarella dopo aver ricevuto ieri, i presidenti di Camera e Senato, oggi 28 gennaio seguirà questo timing: Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) del Senato ore 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45; Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato e della Camera ore 16.45; Gruppo parlamentare di Liberi e Uguali della Camera dei deputati ore 17.30; Gruppi parlamentari di Italia Viva del Senato e della Camera ore 18.30; Gruppi parlamentari del Partito Democratico del Senato e della Camera

Il premier Conte è in attesa di capire quale sarà l’atteggiamento della maggioranza e di Italia Viva nei colloqui con il presidente della Repubblica. Se dovesse ricevere un pre-incarico andrebbe a trattare su un nuovo programma e per un nuovo esecutivo con tutti, anche con Iv anche se c’è lo sbarramento del M5S nei confronti di Renzi.

Ma tra le ipotesi c’è anche quella del mandato esplorativo al presidente della Camera, Fico. Perché le distanze tra il presidente del Consiglio dimissionario e Renzi restano per ora difficilmente colmabili. - (PRIMAPRESS)