Crisi governo: la fiducia dimezzata al Senato con 95 voti. Draghi salito al Quirinale

Il voto nell'aula del Senato per la fiducia al Governo Draghi ha assegnato solo 95 si, 38 no su 133 votanti. Ad uscire dall'aula sono stati il Centrodestra ed il M5S, una situazione inedita nella storia parlamentare della Repubblica. Dunque una fiducia quella ottenuta dal premier e questo non basterà a Draghi per proseguire nel suo mandato. Infatti il Presidente del Consiglio è salito al Quirinale e quasi sicuramente ci saranno le dimissioni.