Crisi governo: Conte supera lo scoglio delle “fiduce” anche al Senato con 156 voti

Giuseppe Conte a conclusione delle sue lunghe giornate nel tentativo di risolvere la crisi apertasi con le dimissioni dei ministri di Italia Viva,ha incassato ieri la fiducia alla Camera e questa sera al Senato con 156 voti che non erano scontati. I contrari sono stati 140 e gli astenuti 16. I senatori presenti erano 313 e quelli votanti 312. Non è stata raggiunta la cosidetta "maggioranza assoluta", che è al di sopra dei 161 voti, ma Conte incassa anche la fiducia del Senato con una "maggioranza semplice". Una maggioranza quella in Senato risicata come hanno commentato le opposizioni e che mostrerà le difficoltà nella gestione con le singole commissioni.