Crisi di governo: Renzi ha confermato le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella conferenza di Italia Viva iniziata alle 18,10, il leader di Italia Viva ha annunciato le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto. “Risolviamo i problemi aperti ma non ci sono arrivate risposte - ha detto Renzi- E la risposta non può essere ma c’è la pandemia. proprio per questo dobbiamo affrontare con responsabilità le difficoltà e non affidando le questioni in un Twitter. Queste dimissioni - ha aggiunto Renzi - sono per fare chiarezza con le forme della democrazia. Se non accade bisogna avere il coraggio di dire che il re è nudo”. - (PRIMAPRESS)