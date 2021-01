Crisi di Governo la discesa dal Colle di Conte e la decisione di riferire in Parlamento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il premier Conte è rientrato a Palazzo Chigi dopo l'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica. Il Presidente del consiglio ha rappresentato la volontà di andare in Parlamento per un chiarimento politico. Ma del resto questa scelta è una strada obbligata al di la delle sollecitazioni arrivate dall’opposizione di chiarire gli scenari delle prossime ore. Mattarella, dal canto suo, ha firmato il decreto con il quale vengono accettate le dimissioni rassegnate da Teresa Bellanova dalla carica di ministro Politiche Agricole (il cui interim è stato assunto dallo stesso premier) e da Elena Bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio e da Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato. Lo rende noto il Colle. Le reazioni dei partiti sono ora di attesa. Intanto, però, c’è una dichiarazione di Silvio Berlusconi nonostante le condizioni di salute che lo hanno costretto ad un ricovero per un’aritmia: ”Qualunque sia la soluzione" alla crisi politica "è necessario attuarla al più presto, senza perdere neppure un giorno nei tatticismi della politica di palazzo"."Non sono preoccupato per le mie condizioni di salute - ha precisato Berlusconi - ma per quelle di tanti italiani vittime del Covid e di altre malattie e degli italiani che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima. Mi preoccupo del rischio che la crisi politica aggravi la paralisi decisionale del Paese in un momento difficile". - (PRIMAPRESS)