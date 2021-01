Crisi di governo: la decisione di Conte di salire al Colle per le dimissioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente del consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani 26 gennaio, dopo un passaggio in CdM alle 9 per comunicare le sue intenzioni di rassegnare le dimissioni. Lo si apprende da fonti di governo. L'ipotesi circolata nel pomeriggio era, invece, che il Cdm si sarebbe riunito in serata. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno spinto Conte ad accelerare la decisione ma la questione della difficoltà a raggiungeri numeri stabili per la maggioranza è, probabilmente la ragione più forte. - (PRIMAPRESS)