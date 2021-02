Crisi di governo: iniziato il conto alla rovescia per le conclusioni di Fico al Colle

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono riprese questa mattina le trattative da parte del presidente della Camera Roberto Fico, incaricato da Mattarella di verificare le condizioni per la ricostruzione di una maggioranza partendo dall’attuale coalizione di governo. Al Capo dello Stato oggi stesso Fico dovrà dare una risposta sugli esiti delle consultazioni che, tuttavia, appaiono, se non con colpi di scena delle ultime ore, ancora senza una soluzione credibile. Matteo Renzi, il leader di Italia Viva che ha ha dato inizio alla crisi di governo con la sua spallata al fragile e controverso governo Conte, giudicato inadeguato sulla gestione della pandemia ma anche del primo approccio alla stesura del piano per ottenere i fondi del Recovery Fund, ha criticato la posizioni rigida del M5S arroccato sulle sue posizioni. "Vogliono mantenere tutto, lo status quo, come se tutto fosse andato bene, e invece non è affatto così” ha commentato Renzi. Ma Italia Viva chiede nette discontinuità con il precedente governo altrimenti sarebbe stato solo tempo perso tentare di ricostruire una maggioranza intorno a contenuti certi di programma. Continuare ad insistere ad una formula risultata fallimentare del Reddito di Cittadinanza non solo sembra assurda al leader di Italia Viva ma anche a buona parte della cittadinanza che ha visto finire “il reddito” nelle mani della criminalità con in garage delle supercar. Farsi sfiorare dalla possibilità di passare dal’assistenzialismo poco controllato ad incentivi al lavoro strutturali per la crescita del paese. E’ quanto sostiene Renzi che mette in evidenza la perdita di 444 mila posti di lavoro o gli errori commessi dalla gestione Arcuri nell’emergenza sanitaria.

E’ dunque, una situazione di stallo che difficilmente potrà essere risolta nelle poche ore che rimangono a Fico prima di salire al Colle. Intanto per oggi alle 13,30 è prevista la chiusura delle consultazioni di Fico e a quell’ora Renzi ha già programmato una videoconferenza con i suoi per fare il punto ed eventualmente riferire le posizioni finali al presidente della Camera. - (PRIMAPRESS)