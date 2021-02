Crisi di governo: Fico al Quirinale informa Mattarella del nulla di fatto per una maggioranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si conclude oggi il mandato esplorativo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Allo stato attuale rimangono distanze tali che non permettono di creare una nuova maggioranza. Ringrazio ancora il Presidente Mattarella per la fiducia e l'onore accordatomi". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo circa 20 minuti di dialogo con Mattarella a cui non ha potuto dare una soluzione raggiunta dai partiti di maggioranza. Ora si attende un intervento dal Quirinale. - (PRIMAPRESS)