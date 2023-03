Crimini Putin: le minacce di Mosca, le preoccupazioni dell’Aja e il “matrimonio di convenienza”

(PRIMAPRESS) - AJA - La Corte penale internazionale (ICC) ha espresso preoccupazione per le "minacce" provenienti dalla Russia a seguito dell'emissione di un mandato di arresto per crimini di guerra nei confronti del presidente Vladimir Putin e legati anche al caso della deportazione di bambini ucraini durante il conflitto con il governo di Kiev.

La dichiarazione di preoccupazione dell'ICC di ieri è arrivata dopo che l'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha minacciato di colpire il tribunale per crimini di guerra dell'Aia con missili ipersonici. Inoltre è stato aperto un procedimento penale da parte del massimo organo investigativo russo contro il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan e i giudici che hanno emesso il mandato per Putin.

Tutto questo è avvenuto mentre il presidente cinese Xi Jinping era in visita a Mosca tanto da far commentare al segretario di Stato americano Antony Blinken che la sventolata dichiarazione di mediazione per la pace tra Russia ed Ucraina da parte del leader asiatico altro non è stato che il rafforzamento di un "matrimonio di convenienza".Blinken ha fatto i commenti dopo che il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin sono stati filmati mentre si salutavano calorosamente al termine di due giorni di incontri molto seguiti a Mosca. - (PRIMAPRESS)