Criminalità internazionale: centinaia di arresti con la cyber-operazione Ironside

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Si chiama Ironside ed è la più vasta operazione cybernetica di polizia mai operata. E' stata condotta da più forze di polizia e dall'Interpol. Il risultato è stato l'arresto per centinaia di persone della criminalità organizzata grazie all'infiltrazione telematica della polizia in una rete criminale. Le forze dell'ordine sono riusciti ad accreditare in rete l'app "Anom"(crasi di anonimus), basato sullo stesso principio dell'anonimizzazione degli indirizzi IP, il che ha dato la certezza alle cosche criminali che si scambiavano messaggi in codice attraverso questa app, di essere irrintracciabili. Il blitz è stato eseguirto contemporaneamente in diversi paesi d'Europa,Usa, Australia e Nuova Zelanda. Il lavoro è durato 3 anni in cui sono state vagliate migliaia di comunicazioni crittografate. Colpite le mafie operanti in 18 Paesi, sgominati cartelli della droga. Sequestrati droga e 35 mln di dollari. - (PRIMAPRESS)