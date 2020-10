Cresce la curva dei positivi ed è scontro sulla scuola. Azzolina "Scuole ultime a chiudere"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La curva epidemica in Italia, supera la soglia dei 10mila casi ed inizia a creare nuove paure per un ritorno al lockdown che come ha detto la presidente del Senato Casellati, in un’intervista di questa sera, va scongiurato in ogni modo ma “con provvedimenti che devono essere discussi in parlamento. Il Senato non è un passacarte”. Il riferimento ai Dpcm di Giuseppe Conte è evidente.

I casi di nuovi positivi registrati nelle 24 ore hanno compiuto un balzo in avanti rispetto ai darti di ieri che contavano 8.404 contagiati. Anche le terapie intensive crescono a +52 persone ricoverate (ieri +47), che arrivano in totale a 638. I ricoveri ordinari crescono di 382 unità (ieri +326), e sono ora 6.178 in tutto.

Il numero degli attualmente contagiati sale a 107.312 di cui 6.178 ricoverati con sintomi (+382) e 638 in terapia intensiva (+52). Sono in isolamento domiciliare 100.496 pazienti mentre sono guarite o sono state dimesse 1.908 persone. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Una situazione che sta allarmando anche le scuole con il governatore della Regione Campania, De Luca che ha già anticipato che con l’intensificarsi dei casi positivi chiuderà gli istituti. Immediata la replica della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina: “Le scuole devono essere le ultime a chiudere. Questo è il mio pensiero. Qualunque decisione prenderà il governo,io non ho né il potere di aprire né di chiudere”. Ha commentato l’Azzolina ad un convegno di giovani imprenditori. "E' stato un dolore vedere le immagini degli studenti campani in giro per le strade e non a scuola", ha aggiunto, riferendosi alle lezioni in presenza che sono state sospese in Campania. "Il concorso della scuola si può fare con sicurezza e distanziamento”. - (PRIMAPRESS)