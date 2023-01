Cresce l’affluenza per l’omaggio al feretro di Papa Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cresce l'affluenza per l'omaggio al feretro del Papa emerito Benedetto XVI. Questa mattina l'omaggio privato del presidente Mattadella e Meloni a Benedetto XVI, poco prima dell' apertura al pubblico della camera ardente nella Basilica di San Pietro. Anche la premier Meloni si è recata in Vaticano per l'ultimo saluto al Papa e- merito, accompagnata dal sottosegreta- rio alla presidenza del Consiglio Mantovano e dal ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. La salma del Papa emerito è stata posta davanti all'altare del Bernini; accanto al feretro le guardie svizzere. - (PRIMAPRESS)